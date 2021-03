Weingarten (dpa/lsw) - Nach einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Weingarten (Kreis Karlsruhe) ist ein toter Mensch gefunden worden. Die Feuerwehr war am Dienstag im Einsatz. Polizeiangaben zufolge waren sowohl die Todesursache als auch die Identität der Person zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-655423/2