Toter nach Schüssen im Zollernalbkreis: 23-Jähriger erliegt Verletzungen

Albstadt (dpa/lsw) - Nach Schüssen in Albstadt (Zollernalbkreis) ist das Opfer seinen Verletzungen erlegen. Der 23-Jährige starb am Mittwochnachmittag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Ein Verdächtiger sei in der Nähe des Tatortes festgenommen worden. Eine Schusswaffe wurde bei ihm gefunden und sichergestellt. Der Tatort in der Stadt im Zollernalbkreis wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei ermittelt nun, in welcher Beziehung das Opfer und der Verdächtige zueinander standen. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.