Totschlagsprozess gegen 30-Jährigen in Mannheim hat begonnen

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 30 Jahre alter Mann muss sich seit Freitag in Mannheim vor dem Landgericht verantworten, weil er seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben soll. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Totschlag. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der Mann die Frau am Abend des 15. August 2019 in der zuvor gemeinsamen Wohnung in Mannheim erstach. Anschließend soll er sich aus dem 5. Obergeschoss gestürzt haben, um sich das Leben zu nehmen. Den Sturz überlebte der Mann schwer verletzt.

Der Angeklagte habe zum Auftakt der Verhandlung angegeben, sich nicht erinnern zu können, sagte ein Sprecher des Landgerichts. Vier Zeugen seien befragt worden, darunter drei Polizisten. Es sind sechs weitere Verhandlungstermine bis zum 24. November angesetzt.