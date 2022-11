Schrozberg (dpa/lsw) - Eine Frau ist in Schrozberg im Kreis Schwäbisch Hall von einem Traktor überrollt worden und gestorben. Der 59 Jahre alte Traktorfahrer habe die 49-Jährige am Donnerstagabend offenbar übersehen, teilte die Polizei mit. Demnach habe die Frau hinter dem Traktor gestanden. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens. Die Frau starb trotz notärztlicher Behandlung noch an der Unfallstelle, hieß es am Freitag.