Traktor überrollt Mann

Görwihl (dpa/lsw) - Im Kreis Waldshut hat sich ein Traktor selbstständig gemacht und einen Mann überrollt. Das 54 Jahre alte Unfallopfer wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte der Mann am Vortag den Traktor in einer Garage in Görwihl abgestellt. Als er von außen den Motor ausmachen wollte, habe er versehentlich den Ganghebel berührt.

Dabei habe sich der Traktor in Bewegung gesetzt und den Mann überrollt. Die Maschine sei selbstständig aus der Garage herausgefahren und später auf einer Wiese stehengeblieben. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik gebracht, hieß es weiterhin von der Polizei.

