Traktor-Anhänger kippt um: Gülle gelangt in Bachlauf

Neuenstein (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einem Traktor ist eine größere Menge Gülle im Hohenlohekreis in einen Bach geflossen. Die Polizei ging von 50 bis 100 Liter aus, wie sie am Mittwoch mitteilte. Ein 70-Jähriger steuerte demnach am Dienstag das mit Gülle beladene Traktorgespann. In einem Ortsteil von Neuenstein kam er mit einem rechten Reifen an den Bordstein.

Im Anschluss sei das Gespann laut Polizei ins Taumeln geraten und in einer Linkskurve der Gülleanhänger schließlich umgekippt. Dadurch konnte die Gülle entweichen und in den Pfarrbach fließen. Ob es zu Schäden in dem Bach gekommen ist, konnte eine Sprecherin der Polizei zunächst nicht sagen. Die Wasserbehörde sei verständigt worden.