Traktor in Brand gesetzt: Sachschaden von rund 80.000 Euro

Ingoldingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb einen Traktor in Brand gesetzt. Außerdem sei an einem Stalltor gezündelt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf etwa 80.000 Euro.

Der bislang unbekannte Täter schlug am Samstagabend demnach die Scheibe des Traktors ein und legte das Feuer. Der Eigentümer des Traktors bemerkte das Feuer in Ingoldingen (Landkreis Biberach) schnell. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr löschte er den Brand gemeinsam mit seiner Frau. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.