Traktorfahrer stürzt Böschung hinunter und stirbt in Klinik

Oppenau (dpa/lsw) - Ein Mann ist mit seinem Traktor bei Oppenau (Ortenaukreis) tödlich verunglückt. Der Senior war von der Straße abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Traktor habe sich wohl mehrmals überschlagen. Der Mann war den Angaben nach am Freitagnachmittag losgefahren und nicht zurückgekehrt. Im Anschluss hatten zunächst Angehörige nach ihm gesucht, die später die Polizei verständigten. Nach einer großangelegten Suche wurde der schwer verletzte Mann am späten Freitagabend gefunden. Er starb am Samstagmorgen in einer Klinik.