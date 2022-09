Transporter prallt in Gegenverkehr

Amtzell (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß seines Kleintransporters mit einem entgegenkommenden Auto ist der 71-Jährige Fahrer am Freitagmorgen ums Leben gekommen. Der Mann erlitt bei der Kollision auf der B32 bei Amtzell (Kreis Ravensburg) schwerste Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Eine Autofahrerin und ein Aufofahrer wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zuvor war der 71-Jährige mit seinem Fahrzeug aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine ihm entgegenkommende 21-Jährige Autofahrerin konnte ihm noch ausweichen, überschlug sich dann aber mit ihrem Auto. Sie wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters prallte dann frontal gegen ein nachfolgendes Auto. Der 54-Jährige Fahrer zog sich dabei ebenfalls schwere Verletzungen zu. Die B32 wurde gesperrt. Die Sperrung dauerte am Nachmittag noch an.