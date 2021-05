Transporter stößt mit Auto zusammen: Fünf Menschen verletzt

Krauchenwies (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall nahe Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) sind am Mittwochnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Ein 73-Jähriger war mit seinem Auto an einer Kreuzung mit dem Transporter eines 60 Jahre alten Mannes zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Insassen des Autos wurden ebenso wie die drei des Transporters in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

