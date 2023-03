Trickbetrüger bringen Firma um 100.000 Euro

Steinheim an der Murr (dpa/lsw) - Unbekannte Betrüger haben Daten eines Unternehmens in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ausgespäht und mehr als 100.000 Euro ergaunert. Polizeiangaben von Mittwoch zufolge erspähten sie eine E-Mail-Adresse, über die die Geschäftsleitung intern mit der Buchhaltung kommunizierte. Die Täter fingierten den Absender, gaben sich als Geschäftsführung aus und wiesen die Buchhaltung an, gefälschte Rechnungen zu begleichen. Die Buchhaltung überwies daraufhin die Beträge auf ausländische Bankkonten. Erst als eine Buchhaltungsmitarbeiterin den Geschäftsführer am Montag darauf ansprach, fiel der Betrug nach der sogenannten «CEO-Fraud»-Masche («Geschäftsführer-Betrug») auf.