Trio greift zwei junge Männer mit Messer an

Bad Ditzenbach (dpa/lsw) - Drei unbekannte Männer haben im Landkreis Göppingen zwei junge Männer angegriffen und verletzt. Die beiden Opfer, 23 und 24 Jahre alt, waren am Freitagabend zu Fuß in Bad Ditzenbach unterwegs, als ein Auto vorfuhr und das Trio ausstieg, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einer der Unbekannten stach dem 24-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel, ein anderer Angreifer schlug dem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Nach der Attacke fuhren die drei Männer mit dem Auto wieder davon. Der 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Hintergründe zu dem Angriff waren zunächst unklar.