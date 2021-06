Tritte gegen Kopf: Duo verletzt Mann in Großbottwar schwer

Großbottwar (dpa/lsw) - Zwei Unbekannte haben in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) einen Mann krankenhausreif getreten. Einer der Täter habe ihn festgehalten, der andere trat ihm mit dem Fuß mehrfach ins Gesicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hatten sie ihn mit den Fäusten angegriffen. Der 33-Jährige erlitt demnach schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Vor dem Angriff in der Nacht zum Samstag waren die Männer den Angaben nach auf offener Straße in Streit geraten. Daraufhin verfolgte das Duo den 33-Jährigen. Nach der Attacke flüchteten die Verdächtigen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

