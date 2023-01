Trotz schwacher Tests: Waldhof legt mit «gutem Gefühl» los

Mannheim (dpa/lsw) - Trotz der enttäuschenden Ergebnisse in der Wintervorbereitung startet der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim zuversichtlich in die zweite Saisonphase. Vor dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München, das am Samstag um 14 Uhr angepfiffen und von MagentaSport, SWR, SR und BR übertragen wird, ist die Vorfreude bei SVW-Coach Christian Neidhart groß. «Es kribbelt sehr», sagte er am Donnerstag. Fast 15.000 Karten sind für die Partie der beiden Traditionsvereine bereits verkauft, etwa 3000 Tickets gehen an die Anhänger der «Löwen».

Die Mannheimer müssen zwar auch weiterhin auf Marco Höger (Kreuzbandriss), Gerrit Gohlke (Schulter-OP) und Johannes Dörfler (Muskelfaserriss) verzichten. Dennoch ist Neidhart optimistisch. «Es sieht erstaunlich gut aus, die Einheiten in den vergangenen beiden Tagen waren sehr gut», erklärte der Coach.

Die schlechten Resultate in den Testspielen - in drei Partien gab es nur Niederlagen und nur einen eigenen Treffer - sollen keine Rolle mehr spielen. «Wir sind als Mannschaft gut vorangekommen, ich habe ein gutes Gefühl», sagte Neidhart, der schon bald eine weitere Alternative im Kader zur Verfügung haben könnte. Offenbar stehen die Mannheimer kurz vor einer Einigung mit Thomas Pledl, der offensiv variabel einsetzbar ist. Der 28-Jährige stand bis Juni 2022 bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag und trainierte zuletzt auf Probe beim SVW mit.