Tuning-Fans zeigen frisierte Wagen bei Messe am Bodensee

Friedrichshafen (dpa) - Mehr als 1500 getunte Fahrzeuge sind bis zum Sonntag bei der Messe Tuningworld Bodensee in Friedrichshafen zu sehen. «Wir haben traumhaftes Vatertagswetter und viele Besucher mit glücklichen Gesichtern», sagte Projektleiter Dirk Kreidenweiß kurz nach der Eröffnung am Donnerstag. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause würden «mehr Autos auf dem Gelände als je zuvor» ausgestellt. Rund 850 Teilnehmer aus Industrie, Veranstaltungsbranche und Tuning-Szene würden erwartet. Wegen des Andrangs rechnete die Messe mit vollen Straßen rund um Friedrichshafen.

Kritik an der Messe hatte im Vorfeld der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Borchardt geäußert. Nicht nur am Bodensee beschwerten sich Bürger seit Jahren «völlig zu Recht darüber, dass getunte, sinnlos laute Fahrzeuge Lärm in unsere Städte bringen», schrieb der CDU-Politiker auf Facebook. «Dass wir mit dieser Messe eine solche Szene und die zugehörige Industrie auch noch mit öffentlichen Mitteln fördern, halte ich persönlich für komplett falsch.»

Tuningworld-Projektleiter Kreidenweiß wies die Kritik zurück. «Die Tuner, die hier unterwegs sind, distanzieren sich ganz klar von Posern. Ein Fußballfan ist auch nicht automatisch ein Hooligan.» Den meisten Tunern seien ihre Autos «heilig», sagte Kreidenweiß. «Die stehen hauptsächlich in der Garage, weil daran gebastelt wird.»