Turnerin Alt beendet mit 21 Jahren sportliche Laufbahn

Basel (dpa) - Auswahl-Turnerin Tabea Alt hat ihre Karriere im Alter von nur 21 Jahren beendet. Die ehemalige WM-Dritte am Schwebebalken hat ihren Rücktritt am Samstag im Rahmen ihrer Kommentatoren-Tätigkeit in der ARD bekanntgegeben, teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Rande der Europameisterschaften in Basel mit. Die Stuttgarterin zog damit die Konsequenzen aus langwierigen Verletzungen.

«Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber es ist richtig und vernünftig», sagte Turnerin in der «Sportschau» der ARD. Ihren größten Erfolg feierte sie mit der deutschen Mannschaft mit dem Einzug ins Finale bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 sowie ein Jahr später mit dem überraschenden dritten Platz bei den Weltmeisterschaften im kanadischen Montreal.

© dpa-infocom, dpa:210424-99-338130/2