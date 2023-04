U-Boot vor ungewöhnlicher Reise ins Museum

Kiel (dpa) - Ein 2010 von der deutschen Marine ausgemustertes U-Boot wird auf eine ungewöhnliche Reise vorbereitet: U17 wurde am Dienstagmorgen in Kiel vom Marinearsenal in die Werft ThyssenKrupp Marine Systems geschleppt, wo es in den nächsten Wochen demilitarisiert wird. Vom 28. April an soll es dann ins Technik Museum Speyer gebracht werden. In der dortigen Werkstatt werden weitere Arbeiten erledigt, bevor das 48 Meter lange Schiff zu seinem endgültigen Ziel gebracht wird, dem Technik Museum Sinsheim.

Für die Überfahrt über den Nord-Ostsee-Kanal, die Nordsee und den Rhein wird ein hochsee- und flusstauglicher Ponton gebraucht. «Dies wird ein Transport an der Grenze zum Machbaren», hatte der Präsident der Technik Museen Sinsheim Speyer, Hermann Layher, bei der Ankündigung des Vorhabens erklärt. Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen nach eigenen Angaben zusammen auf mehr als 200.000 Quadratmetern über 6000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte.