Ulm erhöht Jahresgebühren fürs Anwohnerparken auf 200 Euro

Ulm (dpa/lsw) - Für viele Menschen in Ulm wird das Parken in der Nähe ihrer Wohnung künftig deutlich teurer. Der Gemeinderat der Stadt hat am Mittwoch mit knapper Mehrheit eine Erhöhung der Jahresgebühren fürs Anwohnerparken auf 200 Euro beschlossen, wie eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag mitteilte. Bislang kostet das Anwohnerparken 30 Euro pro Jahr. Die neue Regelung gilt ab August und soll in eineinhalb Jahren evaluiert werden. Die Erhöhung der Gebühren war in der Stadt umstritten. Dennoch sprach sich der Gemeinderat letztlich mit 20 zu 19 Stimmen knapp dafür aus. Zunächst hatte die «Südwest Presse» berichtet.

