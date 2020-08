Ulm gewinnt erneut Württembergischen Fußball-Pokal

Stuttgart (dpa/lsw) - Rekordsieger SSV Ulm 1846 hat zum elften Mal den Württembergischen Fußball-Pokal gewonnen. Der Regionalligist gewann am Samstag das Endspiel gegen die TSG Balingen mit 3:0 (0:0) und steht zum 21. Mal in der Vereinsgeschichte in der 1. Runde des DFB-Pokals, wo es Mitte September zum Duell mit dem Zweitligisten FC Erzgebirge Aue kommt. Vor rund 300 Zuschauern in Stuttgart trafen Tobias Rühle in der 52. Minute und Ardian Morina (71./90.+1) für die Ulmer.