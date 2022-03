Ulmer Synagoge beschmiert: Vier mutmaßliche Täter ermittelt

Ulm (dpa/lsw) - Nach Schmierereien an der Ulmer Synagoge hat die Kriminalpolizei vier Jungen als mutmaßliche Täter ermittelt. Einen politischen Hintergrund habe die Tat nach bisherigen Erkenntnissen nicht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Jungen zwischen zwölf und 14 Jahren sollen im Oktober mehrere Gebäudefassaden in Ulm beschmiert haben - unter anderem auch die Ulmer Synagoge. An dem Gebäude fanden sich laut Polizei schwarze Farbe und Punkte - nicht aber zusammenhängende Wörter. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

