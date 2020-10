Umfrage: Eisenmann verliert an Zustimmung

Stuttgart (dpa/lsw) - Weniger als ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg rutscht die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann in der Gunst der Wähler nach unten. Sie überzeugt derzeit nur 24 Prozent aller Befragten, wie aus einer am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Befragung von Infratest dimap für den Südwestrundfunk und die «Stuttgarter Zeitung» hervorgeht. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als noch im April. Allerdings geben vier von zehn Personen an, sie nicht zu kennen und deshalb die politische Arbeit nicht beurteilen zu können. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellten 77 Prozent aller Befragten ein positives Zeugnis aus.

Wenn man den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg direkt wählen könnte, würden sich sogar nur 13 Prozent für Eisenmann entscheiden. 66 Prozent favorisieren Kretschmann als Regierungschef.