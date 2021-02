Umwelthilfe erklärt Klage für saubere Luft für erledigt

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einer deutlichen Verbesserung der Luft hat die Deutsche Umwelthilfe den Rechtsstreit um zu hohe Stickstoffdioxidwerte in Heilbronn für erledigt erklärt. «Unser Ziel einer flächendeckenden Grenzwerteinhaltung in Heilbronn im Jahr 2020 ist zehn Jahre nach Inkrafttreten des Grenzwertes erfüllt», sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch am Dienstag. Das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg sei zu den Akten gelegt worden, nachdem der Grenzwert an allen Messstationen eingehalten worden sei. Auch an sieben aufgrund der Klage der DUH neu eingerichteten Messstellen habe die Belastung unter dem Limit für das Dieselabgasgift gelegen.

Laut DUH bewirkte die 2018 eingereichte Klage gegen das Land Baden-Württemberg, dass der veraltete Luftreinhalteplan von 2011 im August 2020 fortgeschrieben worden sei. Mehrere Maßnahmen darin hätten zur Schadstoffverringerung beigetragen, etwa Tempo 40 auf vielen Hauptverkehrsstraßen, Lkw-Durchfahrtverbot, weniger kostenlose Parkplätze und Fahrradstraßen.

Die erhöhte Luftqualität sei vor allem den Bürgern der Stadt zu verdanken, die im Jahr 2020 deutlich mehr zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs gewesen seien als in den Vorjahren. Nun müsse die Verkehrswende in der Stadt intensiviert werden, um die Luftbelastung auch nach dem Ende des Corona-Lockdowns unterhalb des Grenzwertes zu halten. In Wiesbaden war zuletzt ein ähnliches DUH-Verfahren für erledigt erklärt worden.

