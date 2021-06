Unbekannte überfallen Gärtnerei in Mannheim

Mannheim (dpa/lsw) - Mit Pistolen bewaffnet haben zwei Unbekannte in Mannheim eine Gärtnerei überfallen. Sie erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Anschluss seien sie zu Fuß geflüchtet. Die Polizei suchte nach dem Überfall am Freitagmorgen mit einem Großaufgebot nach den Männern. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Zeugen der Tat sollen sich bei den Ermittlern melden.

