Unbekannte brechen Automaten in Gaststätte auf: 35.000 Beute

Mannheim (dpa/lsw) - Einbrecher sind in eine Mannheimer Gaststätte eingestiegen und haben dort Spiel- und Zigarettenautomaten aufgebrochen. Nach Abgaben der Polizei vom Sonntag erbeuteten die Unbekannten Zigaretten und Bargeld im Wert von rund 35.000 Euro. Sie waren in den frühen Morgenstunden des Samstags in die Gaststätte eingedrungen. Zunächst war nicht bekannt, wie ihnen das gelang. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.