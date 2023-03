Jagstzell (dpa/lsw) - Seit zwei Wochen finden die Betreiber eines Wehres bei Jagstzell (Ostalbkreis) jeden Tag rund 30 Brötchen und 10 Brote im Rechen. «Nur montags ist der Treibgutrechen leer», sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wegen der Menge der Backwaren gehen die Beamten davon aus, dass die Ware in den Abendstunden im Bereich Ellwangen in die Jagst geworfen wird. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.