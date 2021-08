Unbekannte greifen jungen Mann in Ravensburg an

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Ravensburg von mehreren Tätern angegriffen worden und hat dabei Schnittverletzungen erlitten. Ein Auto habe am Freitag neben dem 21-Jährigen angehalten, und mehrere Personen seien ausgestiegen, berichtete die Polizei am Samstag. Sie griffen den jungen Mann laut Aussage von Zeugen an und fuhren anschließend wieder weg. Die Wunden des Mannes mussten im Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei ermittelt.

