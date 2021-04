Unbekannte klauen zwei Spielzeugautomaten vor Eiscafé

Kirchheim am Neckar (dpa/lsw) - Vor einem Eiscafé im Kreis Ludwigsburg haben Unbekannte gleich zwei Mal Spielzeugautomaten gestohlen. In einem der Automaten befanden sich nach Angaben der Polizei vom Donnerstag Gummibälle im Wert von etwa 300 Euro. Ermittlungen zufolge sollen fünf Männer den 1,60 Meter großen Automaten in Form einer Eiswaffel in der Nacht zum Mittwoch mitgenommen haben.

Schon am frühen Sonntagmorgen hätten Täter vor dem gleichen Eiscafé in Kirchheim am Neckar einen Spielzeugautomaten weggetragen. Nach Angaben von Zeugen habe es sich um vier oder fünf Jugendliche gehandelt. Den Wert des Geräts bezifferte die Polizei mit 500 Euro.

Dass zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, sei möglich, sagte ein Polizeisprecher. Was die Täter aber mit dem Spielzeug und den Flummis anfangen wollten, sei unklar. Es sei auch nicht davon auszugehen, dass sich besonders viel Geld in den Automaten befand.

