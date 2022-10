Unbekannte legen Gullydeckel auf Fahrbahn

Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Freiung im Breisgau in der Nacht auf Samstag zwei Gullydeckel auf der Fahrbahn platziert und so einen Unfall verursacht. Der betroffene Autofahrer hatte die flachen Hindernisse im Dunklen zu spät erkannt und konnte mit seinem Auto nicht mehr ausweichen, wie die Polizei mitteilte. Die Gullydeckel rissen die Ölwanne seines Wagens auf.

Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand nach Angaben der Polizei jedoch ein erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zudem lief in einem Bereich von etwa 20 Metern eine größere Menge Öl aus, so dass die Fahrbahn gereinigt werden musste.