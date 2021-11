Unbekannte randalieren in Corona-Testzelt

Stuttgart (dpa/lsw) - Unbekannte haben in einer Stuttgarter Corona-Teststation randaliert. Im Inneren des Testzelts hätten die vier Tatverdächtigen am Sonntagvormittag zwei Rollcontainer beschädigt, teilte die Polizei mit. Einer der Container sei offenbar eingetreten worden, am zweiten seien Hebelspuren entdeckt worden. Ob etwas geklaut wurde, blieb zunächst unklar. Die Polizei geht von zwei Männern und zwei Frauen als Tätern aus und sucht nach Zeugen.

