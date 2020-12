Schopfheim (dpa/lsw) - Unbekannte Diebe haben von einer Baustelle in Schopfheim (Kreis Lörrach) 12 000 Kilogramm Stahl gestohlen und drei Baucontainer ausgeräumt. Mitarbeiter einer Baufirma bemerkten am Mittwoch, dass Baumaterialien fehlten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auf der Baustelle sei zuvor sechs Wochen lang nicht gearbeitet worden. Es sei unklar, wann und wie die Diebe die Baustelle plünderten.