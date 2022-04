Unbekannte stehlen 20 Tonnen Metall

Mannheim (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Mannheim rund 20 Tonnen Kupfer, Messing und anderes Metall gestohlen. Polizeiangaben von Dienstag zufolge hatte die Beute einen Wert von mehr als 200 000 Euro. Die Täter sollen am Freitagabend den mit Stacheldraht gesicherten Zaun eines Metallschrotthandels überstiegen und im Firmengebäude den Torschlüssel geholt haben. Danach sollen sie das Metall per Lastwagen abtransportiert haben. Eine Zeugin hatte an dem Abend einen Laster vom Firmengelände fahren sehen und lautes Rumpeln gehört.