Unbekannte stehlen teure Traktorteile

Pfullendorf (dpa/lsw) - Teure Traktorteile haben Unbekannte in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drangen die Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Werkstatt ein und bauten aus einem Traktor teures Zubehör aus. Unter anderem entwendeten sie Terminals, Hydraulik-Teile, Motorsteuerboxen und Joysticks. Der Schaden beträgt laut Polizei zwischen 20 000 und 30 000 Euro.

