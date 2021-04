Unbekannte stehlen Verkehrsschilder während Radarkontrolle

Vöhrenbach (dpa/lsw) - Unbekannte haben im Schwarzwald-Baar-Kreis vier Verkehrszeichen an der Bundesstraße 500 abgeflext und gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich dabei um Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung. «Eine ganz besondere Note bekam der Diebstahl durch die Tatsache, dass zum Tatzeitpunkt in diesem ausgewiesenen Geschwindigkeitsbereich eine mobile Radaranlage aufgebaut war», heißt es von der Polizei. Die Beamten hoffen nun auf Zeugen, die den Diebstahl oder verdächtige Handlungen im Bereich «Kalte Herberge» bei Vöhrenbach beobachtet haben.

