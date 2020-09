Unbekannte stehlen zehn Tonnen Weintrauben

Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) zehn Tonnen Weintrauben geerntet und mitgenommen. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge entstand dadurch ein Schaden von rund 10 000 Euro. Die Täter waren zwischen Sonntag und Dienstag vermutlich mit einer Vollerntemaschine am Werk. Wie sie die Schwarzriesling-Früchte abtransportierten, war zunächst unklar.

Laut Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut hätten aus der Ausbeute rund 7500 Liter Wein gekeltert werden können. Seinen Angaben nach wird bei hohen Tagestemperaturen häufig nachts geerntet. Weil das oft Lohnunternehmen im Auftrag der Weinbauern erledigen, hält er auch eine Irrfahrt in den falschen Weinberg für möglich.