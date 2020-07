Unbekannter bedroht drei Bahnmitarbeiter mit Pistole

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einer Pistole hat ein Unbekannter im Stuttgarter Hauptbahnhof drei Bahnmitarbeiter bedroht. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Gegenstand um keine funktionsfähige Schusswaffe gehandelt hat, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Unbekannte war zuvor mit einer Angestellten eines Verkaufsstandes in Streit geraten und hatte sie beleidigt. Die drei Mitarbeiter der Bahn kamen der Frau demnach am frühen Donnerstagmorgen zu Hilfe. Daraufhin habe der Mann die Waffe gezogen. Er konnte unerkannt fliehen. Ob es sich um eine Spielzeugwaffe, eine Schreckschusspistole oder eine Attrappe gehandelt hat, war laut einem Sprecher zunächst unklar. Es werde nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.