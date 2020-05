Unbekannter flieht mit Beute nach Überfall auf Tankstelle

Hochdorf (dpa/lsw) - Ein maskierter Mann hat in Hochdorf (Kreis Esslingen) in der Nacht zum Freitag eine Tankstelle überfallen und ist geflüchtet. Der Täter bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte Geld, teilte die Polizei mit. Mit Geldscheinen im Wert von mehreren Hundert Euro, die der Tankstellenmitarbeiter in eine Tasche stecken musste, flüchtete der Täter. Die Fahndung nach ihm brachte keinen Erfolg. Der Angestellte blieb unverletzt.