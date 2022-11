Unbekannter löst Feueralarm in Ravensburg aus: Tunnel gesperrt

Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat im Tunnel bei der Autobahn 96 den Feueralarm ausgelöst - der Tunnel sperrte sich daraufhin automatisch komplett ab. Die Einsatzkräfte fanden nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagmorgen keinen Brand, aber einen eingeschlagenen Feuermelder vor. Die Spuren am Brandmelder beim Ausgang des Tunnels nahe Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) werden derzeit noch ausgewertet, hieß es. Wegen der Komplettsperrung kam der Verkehr in beiden Richtungen der A96 zum Stillstand. Nach etwa eineinhalb Stunden wurde die Sperrung wieder aufgehoben.