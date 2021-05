Unbekannter sprengt Blitzer in Böblingen

Böblingen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Böblingen einen Blitzer gesprengt. Die Radarsäule wurde komplett zerstört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Täter sei nach der Explosion am Sonntagmorgen geflohen. Die Polizei suchte im Anschluss mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach ihm. Die Fahndung blieb jedoch erfolglos. Der Schaden wird den Angaben nach auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittler suchen nun Zeugen der Tat.

