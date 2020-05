Unbekannter stiehlt Schutzmasken und verschenkt sie

Tuttlingen (dpa/lsw) - Ein Mann hat in einer Tuttlinger Tankstelle ungefähr 40 Schutzmasken geklaut und an andere Kunden verteilt. Die Masken lagen in einem Bastkorb am Eingang zum Verkaufsraum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann habe den Korb am Sonntag genommen und die FFP2-Masken an den Zapfsäulen verschenkt. Danach stellte er den Korb wieder zurück und verschwand unerkannt. Der Verdächtige hatte sich den Angaben zufolge bereits einige Stunden zuvor über den Verkaufspreis der Masken beschwert. Kurz darauf erwischte ihn eine Mitarbeiterin dabei, wie er den Korb stehlen wollte. Als sie mit der Polizei drohte, ging er.