Mosbach (dpa/lsw) - Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) haben Rettungskräfte im Gebäude eine unbekannte tote Person entdeckt. Das Feuer war am Dienstagnachmittag ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Eine Zeugin hatte gemeldet, dass dunkle Rauchschwaden aus dem Haus kamen. Als die Feuerwehr eintraf, stand der untere Teil des Gebäudes schon komplett in Flammen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.