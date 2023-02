Unbelehrbarer Sportwagen-Fahrer: Führerschein wieder weg

Biebelried (dpa) - Mit mehr als 200 Stundenkilometern ist ein Sportwagen-Fahrer auf der Autobahn 3 in Unterfranken erwischt worden - dabei hatte er seinen Führerschein gerade erst nach einem früheren Geschwindigkeitsverstoß zurückerhalten, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Erlaubt waren 120 Stundenkilometer, der 43-Jährige aus dem Raum Wertheim im Main-Tauber-Kreis war laut Messung einer Zivilstreife der Autobahnpolizei aber am Dienstag mit 215 Stundenkilometern bei Biebelried unterwegs. Der Mann müsse nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkten im Verkehrssünderregister und einem neuerlichen Fahrverbot rechnen, hieß es.