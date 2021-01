Unfälle und gesperrte Straßen wegen Glätte und Schnee

Stuttgart (dpa/lsw) - Die winterlichen Verhältnisse in weiten Teilen Baden-Württembergs haben für einige Unfälle gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rutschte ein Lastwagen am Donnerstagmorgen auf der B33 in den Graben. Verletzt wurde dabei niemand. In Pforzheim gab die Polizei eine Warnmeldung heraus, einige Straßen mussten gesperrt werden, weil Bäume unter der Schneelast zusammenbrachen. Auch in weiteren Gebieten kam es zu Unfällen, dabei wurde bislang eine Person leicht verletzt.

Der Deutscher Wetterdienst warnt weiterhin vor glatten Straßen. Während der Donnerstag im Norden und Nordosten mit Regen oder Schnee startet, soll sich dort am Nachmittag sogar vereinzelt die Sonne durch die Wolkendecke kämpfen. Die Temperaturen steigen dort auf bis zu 4 Grad. Im Süden und Westen Baden-Württembergs bleibt es hingegen winterlich mit viel neuem Schnee.