Unfall an Kreuzung: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Biberach an der Riß (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin hat einen Fußgänger mit ihrem Wagen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der 64-Jährige überquerte nach Polizeiangaben am Mittwoch eine Kreuzung in Biberach an der Riß (Kreis Biberach), sei auf die Motorhaube «aufgeladen» und auf die Straße geschleudert worden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die 51-jährige Fahrerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik. Wie es genau zu dem Unfall kam und wer von den beiden zum Unfallzeitpunkt eine grüne Ampel hatte, war noch nicht klar.