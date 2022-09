Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit: Zwei Schwerverletzte

Gerstetten (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall im Landkreis Heidenheim schwer verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer kam am Montagabend in Gerstetten aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und landete im Garten eines Hauses, wie die Polizei mitteilte. Sowohl er als auch der 36-jährige Beifahrer seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Schaden am Auto wurde laut Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.