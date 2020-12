Unfall mit Kühen im Bodenseekreis

Bermatingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall nahe Bermatingen (Bodenseekreis) ist ein 69 Jahre alter Autofahrer mit zwei entlaufenen Kühen kollidiert. Beide Tiere starben nach dem Unfall am frühen Samstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Die anderen sechs Kühe flüchteten. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Stunden danach gelang es dem Landwirt, die restlichen Tiere einzufangen. Diese waren teils leicht verletzt. Der Weidezaun war den Angaben zufolge zwar intakt, die Tiere hatten ihn jedoch an zwei Stellen niedergetrampelt - weshalb, war zunächst unklar.