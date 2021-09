Unfall mit sieben Fahrzeugen auf A5: Zwei Menschen verletzt

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 mit sieben beteiligten Fahrzeugen sind zwei Menschen verletzt worden. Nach einem Bremsmanöver auf der mittleren Spur bei St. Leon-Rot sei es zu einer Kettenreaktion gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. An dem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis waren demnach auch zwei Wohnmobile beteiligt. Der genaue Hergang und die Schwere der Verletzungen waren noch unklar. Für die Unfallaufnahme und die Bergung wurde am Freitagvormittag die rechte Spur der A5 zwischen St. Leon-Rot und Kronau (Kreis Karlsruhe) gesperrt. Es kam laut Polizei zu einem Rückstau von mehreren Kilometern Länge.

