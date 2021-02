Unfall mit zwei Schwerverletzten

Renningen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Unfall nahe Renningen (Kreis Böblingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Insgesamt seien drei Fahrzeuge an dem Vorfall beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Nach derzeitigem Stand sehe es so aus, dass ein Fahrzeug überholte und in den Gegenverkehr geriet. An einem der Fahrzeuge, das im Straßengraben landete, wurde durch die Wucht des Aufpralls die Windschutzscheibe samt Abdeckung abgerissen.

