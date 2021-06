Unfall zwischen Auto und Motorrad im Alb-Donau-Kreis

Heroldstatt (dpa/lsw) - Eine Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß ihrer Maschine mit einem Auto im Alb-Donau-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog die 52-Jährige in eine Klinik, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hatte eine 40 Jahre alte Autofahrerin bei Heroldstatt mit ihrem Wagen auf eine Landstraße abbiegen wollen und die Bikerin den Beamten zufolge wohl übersehen. Die Autofahrerin und ihre 10, 13 und 62 Jahre alten Mitfahrer erlitten bei dem Unfall am Freitagnachmittag leichte Verletzungen.

