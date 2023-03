Unfallflucht: Autofahrer schüttelt Verfolger mit Pistole ab

Lahr (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger hat in Lahr (Ortenaukreis) Unfallflucht begangen und den geschädigten Fahrer unter Drohgebärden mit einer Pistole abgeschüttelt. Der junge Mann hatte am Mittwochabend kurz vor Mitternacht das Fahrzeug eines 30-Jährigen gestreift und war dann vom Unfallort geflohen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte.

Weil der andere Autofahrer dem 19-Jährigen hinterherfuhr, soll dieser eine Pistole aus dem Wagen heraus auf ihn gerichtet haben. Der 30-Jährige brach die Verfolgung schließlich ab, konnte aber das Nummernschild des anderen Autos melden.

Am Wohnsitz des 19-Jährigen fanden Polizisten das Auto mit entsprechenden Schrammen sowie eine Waffe, die im Handschuhfach lag. Auch der 19-Jährige war zuhause - laut Polizei umgeben von Marihuana-Geruch und mit geröteten Augen. Ein Test stellte klar, dass der Mann berauscht war.