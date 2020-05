Ungewöhnliche Beute: Mann entwendet Pflanzen aus Baumarkt

Emmendingen (dpa/lsw) - Mit einem Sack voller Pflanzen ist ein Mann beim Diebstahl aus einem Baumarkt in Emmendingen erwischt worden. Eine Polizeistreife habe ihn in der Nacht von Freitag auf Samstag auf frischer Tat ertappt, teilte die Polizei mit. Auf den Verdächtigen komme eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls zu. Demnach waren die Pflanzen in einem abgeschlossenen Bereich, in den der mutmaßliche Täter zunächst einbrechen musste, sagte ein Polizeisprecher.